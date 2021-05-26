ووزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان يجتمع بالهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية

طرابلس 26 مايو 2021 (وال)- عقد وزير الدولة لشؤون المهجرين الدكتور أحمد أبو خزام، اجتماعًا مع رئيس لجنة إدارة الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية سعد العبار، ونائب رئيس الهيئة مدير فرع طرابلس خالد المرغني.

هذا وتم خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، بحضور مدير فرع الهيئة بمصراتة علي موسى، التركيز على آلية عودة نازحي تاورغاء لمدينتهم طواعية وفي ظروف آمنة، وتجهيز متطلبات العودة، وتهيئة الظروف المعيشية، تشجيعًا للنازحين العودة لمدينتهم والعمل علي أعمارها وفق الاتفاق الموقع بين مدينتي مصراتة وتاورغاء. (وال) هـــ أ/ ر ت

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