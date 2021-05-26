مازن يبحث مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي مشاريع تعزيز قدرات وزارة الداخلية

التقى وزير الداخلية العميد خالد مازن اليوم الأربعاء مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي ناتالينا سي.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية طالعته “الساعة 24″، فإن الاجتماع شهد التأكيد على سير التفاهمات بين وزارة الداخلية والبعثة، إضافةً إلى التباحث وتبادل وجهات النظر حول العديد من المشاريع التي تم الاتفاق عليها من أجل تعزيز قدرات وزارة الداخلية في العديد من المجالات والتخصصات الهامة.

وأضاف البيان: “تم الاتفاق على صياغة واعتماد مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارة الداخلية والبعثة”.

وفي ختام الاجتماع، أكد مازن على الدور المهم الذي تقوم به البعثة داخل ليبيا ودعمها لوزارة الداخلية وتعاونها المستمر مع اللجنة المركزية للمتابعة من أجل الإشراف على الدعم الدولي والنهوض بالعديد من المهام والتخصصات التابعة لوزارة الداخلية بالشكل الأمثل”.