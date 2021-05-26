رئيس الهيئة الليبية للإغاثة يفتتح مقر الجديد لفرع الهيئة بطرابلس

طرابلس 26 مايو 2021 (وال)- افتتح رئيس لجنة إدارة الهيئة الليبية للإغاثة سعد العبار اليوم الأربعاء، رفقة نائبه مدير فرع الهيئة بطرابلس خالد المرغني، مقر الجديد لفرع الهيئة بطرابلس.

هذا وعقب افتتاح المقر؛ عقد العبار اجتماعًا موسعًا ضم موظفي الفرع، مهنئهم بمباشرة عملهم من خلال المقر الجديد بالمنطقة السياحية بمدينة طرابلس، واطلع على سيّر العمل والسعي لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه عمل الفرع.

ونوه العبار بجهود كافة الموظفين على الأعمال والجهود التي يقومون بها خدمة لكافة المستهدفين. (وال)

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