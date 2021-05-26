وزير الصحة يبحث ونقيب الأطباء آليات تنفيذ قرار زيادة المرتبات

بخث وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الأربعاء مع نقيب الأطباء د.محمد الغوج آلية تنفيذ قرار (885) والقاضي بزيادة مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة، خلص الاجتماع إلى الاتفاق على مراسلة رئاسة الوزراء والجهات المعنية بخصوص توفير المخصصات المالية اللازمة لتفعيل القرار. وأكد وزير الصحة على دعمه المادي والمعنوي ووقوفه إلى جانب العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملين في القطاع الصحة.

اقرأ أيضا: وزير الصحة يوجه بإعادة تفعيل قرار زيادة مرتبات العناصر الطبية والمساعدة

و في أغسطس 2019، قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابق ، زيادة مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملين بالمرافق الصحية، وفق قراره رقم (885)، كما أعلن وكيل وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني السابقة، محمد هيثم، من جهته «إلغاء قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم (418) لسنة 2009 بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية».

وفي أبريل الماضي، أصدر وزير الصحة تعليمات بإعادة تفعيل قرار 885 وذلك خلال لقاء مع رئيس لجنة مندوبي نقابات المهن الطبية فوزي ونيس، وعضو اللجنة الدكتور البهلول بن رمضان.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا