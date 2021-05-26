الاتفاق على وضع خطة كفيلة لمراقبة الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر بين مفوضية الانتخابات والمجتمع المدني

طرابلس 26 مايو 2021 ( وال )- أوصت اللجنة المشتركة بين المفوضية العليا للانتخابات ومفوضية المجتمع المدني في اختتام مداولاتها التي استمرت ثلاثة أيام متواصلة؛ بوضع خطة كفيلة لمراقبة الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر القادم 2021.

وأوضحت اللجنة في توصياتها بأن ترتكز هذه الخطة على تدريب مراقبين وفق المعايير والضوابط القانونية المتبعة في عمل مفوضية الانتخابات، إضافة إلى وضع آليات لتنفيذ الخطة المقترحة والتركيز على أهمية هذه المراقبة في نزاهة وشفافية الانتخابات .

وحضر الجلسة الختامية للجنة المدير العام لمفوضية الانتخابات الدكتور ” يحي الجديد ” و مدير إدارة التوعية ” الهادي القرقوطي”، والمدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني ” إبراهيم المقصبي “، ورئيس قسم العمليات الخارجية بالمفوضية ” عبد الغني دعبوب”، وعدد من موظفي المفوضية وممثلين عن مؤسسات مدنية معنية بالمراقبة الانتخابية، وذلك بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. (وال)

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