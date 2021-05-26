«الدبيبة» يتفقد عددا من المرافق العامة بمدينة الخمس ويعد بحل مشاكلها

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة»، رفقة عدد من الوزراء ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، في جولة ميدانية عددا من المرافق العامة بمدينة الخمس.

وشملت زيارة «الدبيبة» ميناء الخمس، حيث اطلع على المشاكل التي يواجهها والاحتياجات الواجب توافرها لمتابعة سير عمله، موضحا أن الهدف من زيارة مدينة الخمس هو تفقد أهم مرافقها العامة، مؤكدًا أن الحكومة ستسعى لحل المشاكل التي يعاني منها الميناء باعتباره مرفقا حيويا مع توفير كل الاحتياجات اللازمة له.

وفي إطار جولته بالمدينة اطلع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المجمع الصحي بالمدينة، الذي يخضع لأعمال الصيانة حاليًا، حيث أكد على ضرورة الإسراع في تجهيزه في أقرب وقت ممكن.

كما قام بزيارة مدرسة «الشروق» للتعليم الأساسي، للوقوف على احتياجاتها، مؤكدًا على ضرورة حل كل مشاكل المرافق التعليمية التي تعد من أهم عناصر بناء الوطن والمواطن.

ومن جانب آخر شارك «عبدالحميد الدبيبة»، اليوم الأربعاء، في انعقاد المؤتمر العام الأول للمحامين تحت شعار «المحاماة تجمع الوطن»، بمدينة الخمس، رفقة عدد من الوزراء، بحضور النائب العام والمدعي العام العسكري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي.

وقال «الدبيبة»، في كلمة تلاها خلال المؤتمر: «كل الشكر والتقدير على توجيه الدعوة للمشاركة معكم في فاعليات هذا المؤتمر الذي يجمع المحامين من كل مدن ليبيا ليجسد وحدة ليبيا رغم ما مر بها من محن وفتن ونزاعات».

وأضاف «أن التاريخ لن يتجاهل الدور البارز لنقابة المحامين منذ عام 2011 والذي تعزز بإعادة انتخاب وتشكيل النقابة في مارس 2020 وسيظل دوركم الوطني الرهان الأكبر على تجاوز بلادنا مرحلة الثورة والانطلاق إلى مرحلة بناء الدولة، دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي للسلطة واحترام الحريات العامة».

وتابع قائلًا «إن حكومة الوحدة الوطنية، تتطلع إلى دوركم ومساندتكم في هذه المرحلة الحساسة من عمر الوطن، نحن نقدر ونحترم ونعول كثيرًا على دور النقابات والاتحادات المهنية في لم الشمل من أجل النهوض بالوطن الحبيب».

وأشاد بمجهودات العاملين على إعادة بناء نقابة المحامين وتفعيل دورها الريادي، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين هي نواة أساسية في إعادة بناء النقابات والاتحادات الأخرى، مؤكدًا على أن تكون مسهمة في بناء دولة المؤسسات.