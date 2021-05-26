الدبيبة: أجريت محادثة مثمرة مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي

الدبيبة: أجريت محادثة أأجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة محادثة هاتفية مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي جريجوري ميكس.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر “تويتر”، عقب المحادثة: “أجريتُ محادثة مثمرة مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي جريجوري ميكس ناقشنا خلالها استعدادات حكومة الوحدة الوطنية للانتخابات وكيف يمكن للولايات المتحدة أن تدعم ليبيا في هذا الاستحقاق الهام”.

وأضاف: “كما أكدنا على أن هذه فرصة تاريخية لتعزيز الاستقرار في ليبيا وتحقيق تطلعات الشعب في الديمقراطية وسيادة القانون”.