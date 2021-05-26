وزير الحكم المحلي يبحث مع السفير الإيطالي مبادرة تحسين خدمات 24 بلدية

التقى وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدرالدين التومي بالسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو.

وبحسب بيان لوزارة الحكم المحلي، طالعته “الساعة 24″، بحث الاجتماع مسارات العمل على المبادرة المشتركة بين وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية و24 بلدية ليبية، والجمعية الوطنية للبلديات الإيطالية ANCI والمسماة (تنمية قدرات السلطة المركزية والمحلية الليبية لتحسين تقديم الخدمات).

وأضاف البيان: ناقش المجتمعون خلال هذا اللقاء سبل استفادة البلديات الليبية القصوى من المبادرة لتحسين الخدمات وتسهيلها على المواطنين.

وأكد وزير الحكم المحلي والسفير الإيطالي على ضرورة استكمال برنامج المبادرة، واستمرار التعاون بين الجانب الليبي والإيطالي في سبيل الرفع من مستوى العمل البلدي في ليبيا.