الدبيبة يتفقد عددًا من المرافق العامة بمدينة الخمس

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، رفقة عدد من الوزراء ومحافظ مصرف ليبيا المركزي المرافق له، الأربعاء، بجولة تفقدية لعدد من المرافق العامة بمدينة الخمس.

واطّلع الدبيبة ، خلال زيارته لميناء الخمس على المشاكل التي يواجهها والاحتياجات الواجب توافرها لمتابعة سير عمله.

وأوضح، أن الهدف من زيارة مدينة الخمس، هو تفقد أهم مرافقها العامة، مؤكدًا أن حكومة الوحدة الوطنية، ستسعى لحل المشاكل التي يعاني منها الميناء باعتباره مرفق حيوي وتوفير كل الاحتياجات اللازمة له.

وفي إطار جولته بالمدينة اطلع رئيس الحكومة المؤقتة المجمع الصحي بالمدينة، الذي يخضع لأعمال الصيانة حاليًا، حيث أكد على ضرورة الإسراع في تجهيزه في أقرب وقت ممكن.