الدبيبة يشارك في فعاليات المؤتمر العام الأول للمحامين

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، الأربعاء، في انعقاد المؤتمر العام الأول للمحامين تحت شعار “المحاماة تجمع الوطن”، بمدينة الخمس، رفقة عدد من الوزراء، بحضور النائب العام الصديق الصور، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي المُقال الصديق الكبير.

الدبيبة وفي كلمة له تلاها خلال المؤتمر، قال: “كل الشكر والتقدير على توجيه الدعوة للمشاركة معكم في فاعليات هذا المؤتمر الذي يجمع المحامين من كل مدن ليبيا ليجسد وحدة ليبيا رغم ما مر بها من محن وفتن ونزاعات”.

وأضاف “أن التاريخ لن يتجاهل الدور البارز لنقابة المحامين منذ عام 2011 والذي تعزز بإعادة انتخاب وتشكيل النقابة في مارس 2020 وسيظل دوركم الوطني الرهان الأكبر على تجاوز بلادنا مرحلة الثورة والانطلاق إلى مرحلة بناء الدولة، دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي للسلطة وإحترام الحريات العامة”.

وتابع قائلًا: “إن حكومة الوحدة الوطنية، تتطلع إلى دوركم ومساندتكم في هذه المرحلة الحساسة من عمر الوطن، نحن نقدر ونحترم ونعول كثيرًا على دور النقابات والاتحادات المهنية في لم الشمل من أجل النهوض بالوطن الحبيب”.