وزير الحكم المحلي يبحث مع السفير الإيطالي سبل التعاون بين ليبيا وإيطاليا في إطار الإدارة المحلية

عُقد، أمس الأربعاء بديوان وزارة الحكم المحلي بطرابلس لقاء جمع وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، بالسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو والوفد المرافق له.

وبحث الاجتماع مسارات العمل على المبادرة المشتركة بين وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية و24 بلدية ليبية، والجمعية الوطنية للبلديات الإيطالية ANCI والمسماة “تنمية قدرات السلطة المركزية والمحلية الليبية لتحسين تقديم الخدمات”، حيث ناقش المجتمعون خلال هذا اللقاء سبل استفادة البلديات الليبية القصوى من المبادرة لتحسين الخدمات وتسهيلها على المواطنين.

وأكدوا جميعا على ضرورة استكمال برنامج المبادة واستمرار التعاون بين الجانب الليبي والإيطالي في سبيل الرفع من مستوى العمل البلدي في ليبيا.