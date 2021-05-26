وزير الإقتصاد يبحث مع المانع صيانة وتطوير مطار غدامس

أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج أن الوزارة تسعى لتنفيذ مشاريع في غدامس من خلال دعوة القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتحقيق التنمية الإقتصادية بالمدينة.

جاء ذلك خلال لقائه الأربعاء مع عميد بلدية غدامس قاسم المانع بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس ذلك في إطار متابعة الوزارة للمراقبات الإقتصاد بالبلديات ومناقشة عدد من المسائل الإقتصادية ذات البعد المحلي والوقوف على المشروعات التنموية بالمدينة.

كما بحث اللقاء سُبل تفعيل دور مراقبة الإقتصاد ببلدية غدامس وإنشاء مقر لها وإمكانية صيانة وتطوير مطار غدامس و تنفيذ طريق السيار الرابط بين مدينتي غدامس ودرج بالتنسيق مع الجهات ذات الإختصاص.