وزير الداخلية ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي يتفقان على اعتماد مذكرة تفاهم مشتركة بين الوزارة و البعثة

استقبل وزير الداخلية خالد مازن، اليوم الاربعاء، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي “يوبام” نتالينا تشيا.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على سير التفاهمات بين وزارة الداخلية والبعثة، إضافةً إلى التباحث وتبادل وجهات النظر حول العديد من المشاريع التي تم الاتفاق عليها من أجل تعزيز قدرات وزارة الداخلية في العديد من المجالات والتخصصات الهامة.

وقد تم الاتفاق على صياغة و اعتماد مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارة الداخلية و البعثة.