السفارة الأمريكية: الولايات المتحدة تراقب الاستحقاق الانتخابي الليبي باهتمام كبير

أشادت السفارة الأمريكية لدى ليبيا باجتماع أعضاء ملتقى الحوار السياسي، ودعتهم للانتهاء من القاعدة الدستورية.

وقالت السفارة الأمريكية في إيجاز نشرته عبر “تويتر”: إن “أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي أمامهم فرصة اليوم وغدا ليصنعوا التاريخ مرة أخرى من خلال إحالة القاعدة الدستورية إلى مجلس النواب الليبي لجعل تلك الانتخابات ممكنة دون تأخير”.

وأوضحت السفارة أن “الولايات المتحدة تقر بالدور التاريخي الذي لعبه الملتقى في دفع ليبيا السيادي لإجراء الانتخابات في ديسمبر”، مضيفة: “ستتولى الولايات المتحدة مراقبة هذا الاستحقاق باهتمام كبير”.

وبدأ أعضاء ملتقى الحوار اجتماعهم، عبر الاتصال المرئي أمس الأربعاء لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الذي أعدته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى.