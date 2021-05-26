المنفي وديبي يؤكدان ضرورة التعاون لمواجهة التحديات المشتركة

دعا رئيس المجلس العسكري الإنتقالي في تشاد محمد إدريس ديبي خلال محادثات مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

التقى المنفي وديبي على هامش القمة الاستثنائية لرؤساء وحكومات دول حوض تشاد المنعقد في عاصمة نيجيريا أبوجا أول من أمس الثلاثاء، حيث كانت قضايا الأمن والاستقرار والتنمية في صميم المناقشات حسب الرئاسة التشادية. وأكد الطرفان خلال اللقاء أن تشاد وليبيا بمصيرهما المشترك «ويجب أن يتعاونا حتى تحقيق الأهداف المطلوبة». علماً أن البلدين الحدوديين لديهما تحديات مشتركة.

وفي وقت سابق التقى رئيس المجلس الرئاسي مع نظيره النيجيري محمد بخاري وتبادلا وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والدولية، وذلك خلال استقبال بخاري المنفي بالقصر الرئاسي. وقبلها التقى المنفي، الرئيس النيجري محمد بازوم وبحث معه تعزيز مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.

يشار أن القمة في بيانها الختامي، أشارت بقلق إلى الوضع في ليبيا والذي «يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتدهور الوضع الأمني ليس فقط في تشاد ولكن أيضا في حوض بحيرة تشاد وفي منطقة الساحل بشكل عام ، ومن هنا تأتي الحاجة إلى الدعم الدولي في حرب نجامينا ضد المرتزقة والإرهابيين»حسب قوله.

وتحقيقا لهذه الغاية، حثت القمة رؤساء الدول والحكومات المجتمع الدولي على وضع برنامج شامل لنزع سلاح المتمردين وإعادة دمج جميع المقاتلين الأجانب المطرودين من ليبيا.

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