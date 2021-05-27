الغرفة الجزائرية للتجارة: منتدى الأعمال الجزائري الليبي فرصة لرفع التبادل التجاري بين البلدين

أكدت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أن تنظيم ثاني منتدى لرجال الأعمال الجزائريين والليبيين المقرر عقده اليبت المقبل سيجمع كل القطاعات المعنية بالسوق الليبية، وسيكون فرصة للمتعاملين الاقتصاديين لعقد شراكات مع نظرائهم الليبيين بغرض تصدير منتجاتهم إلى هذا البلد الجار.

وأضافت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة التي تشرف على تنظيم منتدى رجال الأعمال ومعرض المنتجات على السواء، في بيان لها، أن تنظيم ثاني منتدى لرجال الأعمال الجزائريين والليبيين، سيمكن من رفع حجم المبادلات بين البلدين التي مازالت ضئيلة.

وتحتضن الجزائر، يوم السبت القادم، ثاني منتدى لرجال الأعمال الجزائريين والليبيين خلال عام ونصف عام، وذلك في إطار تظاهرة ستشمل تنظيم معرض للمنتجات الجزائرية الموجهة للسوق الليبية، وتمتد من 29 إلى 31 ماي الجاري.