السيسي وميركل: خروج المرتزقة من ليبيا يعزز نجاح الفترة الانتقالية

تبادل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع الحالية في ليبيا.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان طالعته “الساعة 24″، إن السيسي تلقى أمس الأربعاء اتصالاً هاتفياً عبر تقنية الفيديو كونفرانس من ميركل.

وبحسب البيان، استعرض السيسي جهود مصر الهادفة في مجملها إلى دعم المرحلة الانتقالية الحالية في ليبيا، وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود في شهر ديسمبر المقبل، بما يساعد على استعادة أركان الدولة ومؤسساتها الوطنية.

وأشادت “ميركل” بالدور المصري تجاه القضية الليبية، والذي عزز من مسار العملية السياسية في ليبيا، وقد تم التوافق في هذا الإطار على أهمية خروج المرتزقة والمليشيات الأجنبية المسلحة من الأراضي الليبية، الأمر الذي سيعزز من سلاسة ونجاح الفترة الانتقالية، ويساهم في تلبية طموحات الشعب الليبي في مستقبل أفضل، كما تم الاتفاق على استمرار التنسيق الثنائي الحثيث بين البلدين في هذا الإطار.