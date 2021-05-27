الأمين المساعد للجامعة العربية: وجود أي قوات أجنبية في ليبيا غير مقبول

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الجامعة العربية والمجتمع الدولي، له دور في حل النزاعات والأزمات العربية سواء في اليمن وليبيا وسوريا.

وأضاف الأمين العام المساعدة لجامعة الدول العربية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المصرية «أ ش أ»: «إن الوضع في ليبيا يختلف عن اليمن وسوريا وهناك أزمات شائكة ولكن وضع ليبيا أفضل مثل العراق ولبنان وليس بها صدامات مسلحة».

وأوضح أن ليبيا في وضع انتقالي معين حاليا ومبشر بالخير، ونأمل أنه يفضي إلى إجراء الانتخابات في نهاية العام الحالي لأنه عند اجراء هذه الانتخابات بالشكل المطلوب يمكن أن تبزغ سلطة جديدة تبسط سلطتها ونفوذها على كل الأراضي الليبية وبالتالي هذا يجعل لأول مرة منذ سنوات عديدة أن تستعيد الحكومة الموجودة قدرتها على السيطرة على كامل الأراضي الليبية وهذا لو حدث سيكون هو التطور المطلوب».

وتابع «هناك أيضا أمور أخرى مرتبطة بالميليشيات والمرتزقة الأجانب وموقف الجامعة العربية موجود في قراراتها وهو المطالبة برحيل كل القوات الأجنبية عن ليبيا لأن استمرار وجود أي أجنبي كقوة عسكرية موجودة على الأراضي الليبية هذا أمر غير مقبول».

وردا على سؤال حول رؤية الجامعة العربية ودولها الأعضاء للجهد المصري لحل الأزمة الليبية وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إن سرت خط أحمر؟، قال زكي: «الكل رأه بشكل واضح وايجابي جدا أن هذا الخط الأحمر المصري وضع حدا لتطور النزاع وأن النزاع كان ذاهبا في طريق ضخم جدا وينتج عنه سقوط ضحايا ومشاكل كثيرة».

وحول التقليل من دور الجامعة العربية ، قال السفير زكي” إن جامعة الدول العربية هي بيت العرب الوحيد والمتبقي وهو السقف الأخير الذي يجمع بين الدول العربية جميعا، البعض يقول طالما لم تحل القضية الفلسطينية فأنت فاشل، وطالما لم تحل القضايا السياسية الأخرى فأنت فاشل، وهى قضايا هناك أطراف عديدة جدا تعمل فيها، ومجلس الأمن نفسه لم يحلها، كقضية ليبيا وسوريا وغيرها.. فهل مجلس الأمن حتى لو اتخذ قرارا بشأنها فهل حل شىء؟”.

واختتم بقوله “المجلس لم يحل شىء..القضايا والصراعات السياسية في منطقتنا وبعدما أضيف الى المنطقة من 2011 وحتى الآن قائمة طويلة من النزاعات ..صعبة للغاية وحلها أصبح مرتبطا بأيدي كثيرة إقليمية ودولية ،وأنا كمنظمة اقليمية لااملك عصا سحرية لحل هذه القضايا .. ولكن يمكن ان يوجه للجامعة اللوم لو لم تستطع كمنظمة سياسية صياغة موقف سياسي واحد عربي يشمل مجموعة من الثوابت والأفكار والمبادىء الخاصة بالنزاع.. ولو قصرت في الترويج لهذا الموقف ونشره وإعلام الناس به وتعبئة الموقف الدولي لصالحه “.