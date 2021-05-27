كوبيش يناقش مع وزير الداخلية استعدادات تأمين الانتخابات الليبية 

التقى وزير الداخلية خالد مازن بمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ” يان كوبيتش ” أمس الأربعاء في طرابلس.

وخلال الاجتماع رحب المبعوث الأممي بتوحيد مؤسسة وزارة الداخلية وأثنى على جهود الوزارة واستعداداتها المكثفة هذه الفترة من أجل تأمين الاستحقاق الانتخابي القادم، بحسب بيان لوزارة الداخلية طالعته “الساعة 24”.

وأضاف البيان: “أثنى كوبيش على مجهودات الوزارة وما قامت به أجهزتها المختصة في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن البيان شهد مناقشة ضرورة معالجة عدة جوانب هامة ترتبط بالمهاجرين غير الشرعيين ومن بينها الإسراع في اتخاذ الترتيبات اللازمة بشأن ترحيلهم لبلدانهم والتنسيق مع حكوماتهم في ذلك.

كما شهد اللقاء متابعة ما تم إنجازه خلال الفترات الماضية في هذا الشأن.