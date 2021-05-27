حسين المسلاتي: تيار الإسلام السياسي ظهر بوضوح خلال اجتماع لجنة الحوار السياسي الليبي

أكد حسين المسلاتي، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أن ما يسمى التيار السياسي، ظهر بوضوح خلال الاجتماع الافتراضي للجنة الحوار السياسي الليبي، الذي عقد على تطبيق زووم، أمس الأربعاء.

وقال “المسلاتي”، في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، “ظهر بوضوح خلال الاجتماع الافتراضي للجنة الحوار السياسي الليبي ما يريده ما يسمى تيار الإسلام السياسي، حيث يحاول جزء منهم الضغط باتجاه الاستفتاء على مشروع الدستور أولا، والجزء الآخر يريد أن تكون الانتخابات الرئاسية غير مباشرة وبصلاحيات منقوص”.

وأوضح أن “ما يريده ما يسمى تيار الإسلام السياسي يواجه معارضة قوية من التيار الوطني”، مردفًا “والسؤال ما هي القاعدة الدستورية التي سيتم إقرارها لاسيما مع التمثيل غير المتوازن للجنة الحوار لصالح ما يسمى تيار الإسلام السياسي؟”.

وختم متسائلًا: “وهل ستعبد المغالبة الطريق لانتخابات تحظى بقبول جميع الليبيين؟”.