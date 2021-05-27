ضبط 5 آلاف قرص «ترامادول» ببنغازي

نجح أعضاء فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ببنغازي من ضبط 5000 قرص «ترامادول» مخدر.

وقال بيان صادر عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بنغازي: “إن عملية القبض تمت بعد ورود معلومات مصدرية مفادها وجود شخص ليبي الجنسية يقوم بالإتجار بالمواد والأقراص المخدرة والمؤثرة عقلياً”.

وأضاف “تم إعداد كمين محكم له وضبط متلبساً بعملية الاتجار حيث ضبط بحوزته عدد (5000) قرص مخدر ومؤثر عقلياً نوع ترامادول وقطع متوسطة الحجم من مخدر الحشيش وعدد اثنان أداة تعاطي وسكين عليه آثار حروق يستخدم لقطع المواد المخدرة وخليط من التبغ جاهز للتعاطي”.

وتابع “تم اتخاذ ما يلزم مـن إجراءات قانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة”.