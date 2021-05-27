أمال بوقعيقيص: المطالبون بإلغاء القاعدة الدستورية معرقلون لخارطة الطريق

طالبت عضوة ملتقى الحوار السياسي أمال بوقعيقيص بتسمية أعضاء الملتقى الذين دعوا إلى إلغاء القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات، والذهاب إلى الاستفتاء على الدستور، اعتبارهم معرقلون لخارطة الطريق.

ودعت إلى أخذ عقوبات حيالهم، واصفة الدعوة إلى الاستفتاء بـ«العرقلة»، ولأنه اختصاص المجالس التي «عجزت عن إكمال مهمتها»، حسب كلمتها في اجتماع الملتقى، اليوم الخميس.

وأكدت أنها تدعم إجراء انتخابات الرئاسة بشكل مباشر، وترفض الحديث عن استفتاء حول الدستور حاليا.

وأكملت: «الدكتاتورية الحقيقية هي وجود مجالس منتخبة تبقى في أماكنها بعد انتهاء ولايتها، لذلك أطالب بانتخاب رئيس بطريقة مباشرة وأرفض الاستفتاء على الدستور».

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