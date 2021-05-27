وزير الصحة: التعاون المشترك مع أمريكا سيثمر عنه تطوير القطاع الصحي في ليبيا

أعلنت وزارة الصحة الليبية، في حكومة الوحدة الوطنية، اجتماع الوزير علي الزناتي، مع عدد من ممثلين الولايات المتحدة الأمريكية، لمناقشة التعاون المشترك.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة، عبر حسابها على فيسبوك، أنه “اجتمع مساء الأربعاء د. علي الزناتي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية عبر تقنية زووم مع ريتشارد نورلاند سفير الولايات المتحدة الأمريكية، وديبي هيوستن مديرة غرفة التجارة الأمريكية لدى ليبيا، وعدد من الشخصيات لمناقشة آلية التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، ومدى الإستفادة من الخبرات الأمريكية المتعددة في هذا المجال.

وتم خلال الإجتماع، الذي شارك فيه؛ أحمد الغزالي نائب مديرة غرفة التجارة الأمريكية، ومحمد علي عبد الله مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، و د. مفيدة طنيش مدير إدارة الموارد البشرية ومندوبين عن الشركات الأمريكية؛ عرض مختصر من قِبل الشركات الأمريكية عن الدعم الممكن تقديمه لتطوير القطاع الصحي في ليبيا.

وأشار البيان، إلى أن”الشركات أبدت تعاونها في مجال توفير الأدوية، المستلزمات والمعدات الطبية، وتزويد المرافق الصحية بأنظمة صحية متطورة، بناء مستشفيات وإدارتها، تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة، وتقديم الدعم فيما يخص وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتوفير اللقاحات”.

وأوضح وزير الصحة في كلمة له خلال الاجتماع “أن الزيارات التي قمت بها للمرافق الصحية أعطتني صورة حقيقية للوضع الصحي في ليبيا”.

وأوضح “الزناتي” أن “التعاون المشترك بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية سيثمر عنه تطوير القطاع الصحي في ليبيا، وسينعكس بشكل إيجابي على الخدمات المقدمة للمواطنين”.