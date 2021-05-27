وزارة النفط تبحث تفعيل قرار زيادة المرتبات بنسبة 67‎%‎

التقى وزير النفط والغاز محمد عون، مع رئيس النقابة العامة للنفط ونقباء وأعضاء النقابات بالشركات النفطية، لبحث المواضيع التي تهم مستخدمي قطاع النفط، كتفعيل قرار زيادة المرتبات بنسبة 67‎%‎، وموضوع التأمين الصحي للمستخدمين، إلى جانب مواضيع وقضايا أخرى.

من جانبه، أكد عون، أن الوزارة تسعى بكل ما أوتيت من قوة لتحقيق كل ما طرح من مواضيع، خصوصاً المساعي الجادة لتفعيل قرار زيادة المرتبات بنسبة 67‎%‎، حيث أن الوزارة على اتصال دائم ومباشر مع كل الأطراف الفاعلة بالخصوص.

وفي الختام أكد الوزير دعمه للنقابات التي فعلياً تترجم لدى المسؤولين هموم ومطالب مستخدمي القطاع، سعياً لتحقيق الرضا الوظيفي لديهم كافة.