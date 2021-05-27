أبوبكر مصباح يؤكد ضرورة إنجاز القاعدة الدستورية دون «إقصاء» أو «عزل سياسي»

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي أبوبكر مصباح، ضرورة تطبيق خارطة الطريق، وضروة إنجاز القاعدة الدستورية دون «إقصاء» أو «عزل سياسي».

وخلال جلسة اليوم الثاني من ملتقى الحوار السياسي لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، اليوم الخميس، أبدى مصباح عديد الملاحظات على مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات، حيث تسائل بخصوص المادة الثانية «لماذا لا يكون مقر مجلس النواب في الجنوب الليبي؟»، واقترح أن يكون القسم لله والسيادة والاستقلال.

وأعلن تأييده الانتخاب المباشر لرئيس الدولة، مؤكدا ضرورة استبعاد وإلغاء الشروط الخاصة بالجنسية أو الديانة أو التوجه السياسي.

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