الزني يؤكد أهمية التمثيل الشبابي في المناشط والمحافل الدولية

استقبل وزير الشباب “فتح الله الزني”، أمس الأربعاء، المدير الإقليمي لمشاريع الاتحاد الأوروبي للشباب “علي باكير” لمناقشة سبل التعاون المشترك في البرامج التي تستهدف الشباب ضمن مشاريع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن اللقاء تم خلاله التعريف بحزمة المشاريع الشبابية التي كانت متوقفة منذ فترة بسبب عدم الاستقرار داخل البلاد، وأن هذه المشاريع تضم برامج مختلفة لبناء قدرات الشباب ومشاريع التنمية المستدامة والمشاريع الريادية وعديد البرامج الدولية التي تفتقد للتمثيل الشبابي الليبي بها، حيث أكد ممثل الاتحاد الأوروبي أنه على استعداد لتجهيز خطة تنفيذية لهذه الحزمة من البرامج وفق ضوابط وسياسات وطنية تغلّب فيها المصلحة العامة للشباب.

من جهته أكد الوزير، أن وزارة الشباب تفتح باب التعاون في المشاريع والبرامج الشبابية طالما أنها لا تتعارض مع السياسات الوطنية ضمن خطة عمل الوزارة وحكومة الوحدة الوطنية الموجهة للشباب، وتحقق مكتسبات فعلية لدى الشباب في جوانب التنمية والتمكين وبناء القدرات الشبابية، مؤكداً على أهمية التمثيل الشبابي الوطني في المناشط والمحافل الدولية لنقل صورة إيجابية عن شباب ليبيا الواعد، وأن الوزارة ستعمل على مناقشة آلية تنفيذ هذه المشاريع بشكل موسع خلال الأيام القليلة القادمة.