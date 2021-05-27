ليبيا وإيطاليا تبحثان إمكانية توقيع اتفاقية لنقل المحكومين من مواطنيهما

ليبيا – تدارس السفير الليبي في إيطاليا عمر الترهوني مع وزيرة العدل الإيطالية مارتا كارتابيا إمكانية توقيع البلدين على اتفاقية لنقل المحكومين من مواطنيهما.

وبحسب بيان صحفي صادر عن المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة الوحدة الوطنية طالعته صحيفة المرصد، جاء هذا خلال لقاء جمع الجانبين بمقر وزارة العدل لبحث سبل نقل هؤلاء لقضاء عقوباتهم في بلديهم، فيما تم تناول إجراءات زيارة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة خلال الأيام القادمة لإيطاليا.

وأشار البيان إلى أن اللقاء بحث عددًا من الملفات المتعلقة بالتعاون بين البلدين، وأبرزها الاستفادة من التجربة الإيطالية في العدالة الانتقالية والعمل على حل قضايا بعض الديون التي تطالب بها شركات من إيطاليا ليبيا وقضايا تحركها الشركات ضدها، والحجز على حسابات وودائع البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

بدورها أعربت الوزيرة عن استعداد الوزارة للعمل مع وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية، مبينة أن قضية العدالة الانتقالية من الموضوعات المهمة التي واجهت إيطاليا في نهاية الحرب العالمية الثانية وتأسيس الجمهورية الإيطالية، وتم الاستفادة من التجربة بشأنها.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية