الولايات المتحدة الأمريكية: أمام ملتقى الحوار اليوم وغدًا فرصة لإنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات دون تأخير

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية إن أمام أعضاء ملتقى الحوار السياسي اليوم وغدًا فرصة لصناعة التاريخ مرة أخرى، من خلال إحالة القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات إلى مجلس النواب.

تأكيد الولايات المتحدة جاء في تغريدة نشرها الحساب الرسمي للسفارة الأميركية في ليبيا في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وفيها أقرت بالدور التاريخي الذي لعبه ملتقى الحوار السياسي لدفع الأوضاع الليبية سياديًا نحو إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ديسمبر المقبل.

وشدد الجانب الأميركي على وجوب إحالة القاعدة الدستورية للانتخابات إلى مجلس النواب، لجعل الاستحقاق الانتخابي ممكنًا من دون تأخير، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستراقب هذا الاستحقاق باهتمام كبير، إلى جانب العدد الكبير من الليبيين الذين يأملون في إجراء انتخابات حرة ونزيهة.