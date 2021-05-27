السيدة اليعقوبي: المتمسكون بالسلطة هم من يطالبون بالاستفتاء على الدستور

طالبت عضوة ملتقى الحوار السياسي السيدة اليعقوبي، أعضاء ملتقى الحوار الذين طعنوا على القاعدة الدستورية للانتخابات بتقديم استقالتهم خاصة في ضوء مخالفة هذا الطعن لخارطة الطريق المتفق عليها.

خلال جلسة اليوم الثاني من ملتقى الحوار السياسي لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، اليوم الخميس، قالت اليعقوبي إن «الخشية من احتمالية عودة الديكتاتورية والمطالبة بالاستفتاء على الدستور هي كلمة حق أريد بها باطل».

وأضافت: «المتمترسون والمتمسكون بالسلطة والنفوذ هم من يطالبون بالاستفتاء على الدستور»، داعية إلى الذهاب إلى «آلية» لاتخاذ القرار بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات إما «بدعوة لجنة استشارية أو اقتراح من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبا واختيار عشرة أشخاص يفصلون في الأمر، أو إجراء تصويت علني لإيجاد حل للمواد الخلافية الخاصة بالقاعدة».

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