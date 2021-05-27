أبو خزام وغاريمالدي يبحثان التعاون بين ليبيا وإيطاليا في المجالات الإنسانية

ليبيا – التقى وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بحكومة الوحدة الوطنية أحمد أبو خزام بالسفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي غاريمالدي.

وأكد بيان صحفي صادر عن حكومة الوحدة الوطنية اطلعت عليه صحيفة المرصد أن اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة وزراء الحكومة في العاصمة طرابلس شهد بحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين ليبيا وإيطاليا، فيما استعرض غاريمالدي خلاله جهود حكومة بلاده الداعمة لبرامج الأمم المتحدة الإنسانية في الأراضي الليبية.

وأضاف البيان: إن السفير الإيطالي قدم عرضا لنشاط المؤسسات الإيطالية الإنسانية بما فيها المسائل المتعلقة بعودة النازحين لمناطقهم، فيما تم الاتفاق على التنسيق الكامل لجهود المنظمات الإيطالية الإنسانية مع مكتب وزير الدولة لشؤون المهجّرين وحقوق الإنسان بحكومة الوحدة الوطنية في المستقبل المنظور.

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