القماطي تدعو إلى فتح حوارات حول عقد الانتخابات أم الاستفتاء على مشروع الدستور

اقترحت عضوة ملتقى الحوار السياسي مبروكة القماطي تولى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا يان كوبيش فتح مسارات حوارية للتعرف على آراء فئات الشعب الليبي حول هل تمرر القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل أم الاستفتاء على مشروع الدستور على أن توضح بنود القاعدة الدستورية للشعب؟.

ودعت إلى تنظيم اجتماع مباشر لأعضاء الملتقى للمناقشة حول بنود القاعدة الدستورية، وإتاحة الفرصة التعرف على وجهات النظر المختلفة، حسب كلمتها في الملتقى، اليوم الخميس.