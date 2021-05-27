مسؤولون بوزارة الصحة يتفقدون المرافق الطبية ومراكز العزل بالمنطقة الشرقية

قام طارق الغوج، مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بزيارة تفقدية لبعض المستشفيات ومراكز العزل بالمنطقة الشرقية.

رافق الغوج خلال الزيارة، طارق شحيمة رئيس لجنة تقييم أداء مكاتب التفتيش والمتابعة بالجهات التابعة للإدارة ومحمد الثلثي عضو التفتيش بديوان وزارة الصحة.

وقال بيان صادر عن وزارة الصحة: “جاءت هذه الزيارة لمتابعة سير العمل وتقييم الأداء داخل المرافق الصحية ومراكز العزل، ومتابعة المشاريع القائمة والمُشرف عليها من قِبل وزارة الصحة، كما تم الوقوف على أهم النواقص والاحتياجات التي تعاني منها”.

وأضاف البيان “تخللت الجولة اجتماعات مع مدراء الإدارات والتقاء مع الكوادر الطبية للاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم”.

وتابع “الجولة تضمنت زيارة مستشفى المرج التعليمي، قسم العزل بالمرج، مستشفى الثورة البيضاء، مستشفى شحات للأمراض الصدرية، ومركز العزل المنصورة بشحات”.

واستطرد “تأتي هذه الزيارات المكثفة من قِبل وزارة الصحة إلى مرافق الصحية في كافة ربوع ليبيا، للوقوف على الوضع الحقيقي للمرافق والعمل على توفير كل الاحتياجات وحل جميع المشاكل لتحسين من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين”.