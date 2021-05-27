خالد غاليو: العودة عن خارطة الطريق يهدد بانهيار ما بناه ملتقى الحوار السياسي

قال عضو ملتقى الحوار السياسي خالد غاليو إن أي رجوع للخلف والعودة عن الاتفاق في خارطة الطريق خطأ استراتيجي يهدد بانهيار ما بناه الملتقى في وقت سابق.

وأضاف غاليو إن الشعب الليبي ينتظر من الملتقى المبادرة بالخروج بالقاعدة الدستورية التي ستنظم الانتخابات المقبلة، وجمع الشتات، مؤكدا أن الليبين فقدوا ثقتهم في النخب السياسية بسبب ما رأوه من المحاصصة.

وعقب: الشعب أجمع على انتخاب الرئيس مباشرة شرقا وغرب وجنوبا وشمالا، مطالبا بعثة الأمم المتحدة للدم لدى ليبيا بتحمل مسؤولياتها حيال المعرقلين.

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