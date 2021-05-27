الكبير يوجه بتوفير السيولة لكافة فروع المصارف التجارية

ليبيا – بحث محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير مع الإدارات المعنية سير تنفيذ خطة توفير السيولة لكافة فروع المصارف التجارية في البلاد.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المصرف تابعته صحيفة المرصد، جاء هذا في إطار متابعة أوضاع السيولة لدى فروع المصارف التجارية وأقسام الإصدار لديها. مبينًا الاتفاق على آلية عمل خلال الأسابيع القادمة، تضمن نقل الأموال للأقسام الإصدار بمدينة سبها وغريان والتنسيق مع المصارف لنقل شحناتها برًا وجوًا لكافة المناطق.

وبحسب البيان، وصلت إثر ذلك شحنة سيولة إلى مدينة سبها، على أن تصل تباعًا شحنات أخرى ليجري العمل على نقل شحنات سيولة لمدينتي غات وأوباري وغيرها من المناطق.

هذا ودعا المصرف إدارات المصارف للتواصل مع إدارة الإصدار فيه لطلب احتياجاتها كاملة من السيولة، مؤكدًا توفر مخزون كافٍ يغطي احتياجاتها طيلة الأشهر القادمة.

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