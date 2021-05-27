ابو راس: نعيش في بلاد يتقاسمها معنا خفافيش الظلام والمتربصين والغربان

أكدت النائبة المنشقة ربيعة ابوراص، وعضو حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان المسلمين، وعضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، على أهمية “الذهاب للانتخابات في الموعد المحدد 24 ديسمبر لإنهاء جزء كبير من الخلافات السياسية والانقسامات حول العديد من الملفات ولتوسيع دائرة المشاركة”.

ابو راس، في بيان عبر حسابها على فيسبوك، أضافت: إنه “من المهم أيضا العمل على إنجاح القاعدة الدستورية بما يتوافق مع الأوضاع والمتطلبات الحالية ومعالجة أسباب الازمة البرلمانية التي عكست بمخرجاتها سلبًا على الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية على البلاد”.

وأردفت؛ “وفي مداخلتي أثناء جلسة ملتقى الحوار السياسي الليبي التي كانت برعاية بعثة الأمم المتحدة والمخصصة لمناقشة القاعدة الدستورية التي تمهد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، طالبت بأن يكون هناك خارطة طريق للقاعدة الدستورية من خلال حوار مباشر بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي وباقي الأطراف الأخرى لضمان نجاح العملية الانتخابية وقبول كل الأطراف بالنتائج والاشتراك في مشروع الانتخابات”.

وأشارت، إلى أنها نوهت خلال مداخلتها إلى “التحديات الأمنية والإدارة المحلية وضرورة وضعها من ضمن مخرجات القاعدة الدستورية حتى نضمن نتائج أكثر واقعية، لكن للأسف بعض الصحف والنشطاء يحاولون دائماً شيطنة تصريحاتي ومواقفي وتسويقها بشكل سلبي”.

وتابعت؛ “أنا لا أستطيع إلا أن اكون واقعية وصريحة والحقيقة لا تخجل من الشمس كما يخجل الخفافيش منها، عن نفسي كل الأمنيات الطيبة للانتخابات القادمة ولكل من يرغب أن يكون جزء منها وأنا أحد أعضاء الملتقى الذين وضعوا تاريخ الانتخابات وبدون مزايدة نحن لا نناقش الانتخابات من عدمها لكن نناقش سبل نجاحها والتحديات التي تواجهها، فبين الظلام والنور دائماً وقت طويل يحدد قيمة الأشياء”.

وختمت موضحة؛ “أنت تعيش في بلاد يتقاسمها معك خفافيش الظلام والمتربصين والغربان تقضي معظم حياتك وأنت تدافع عن نفسك ومقاصدك أزمة أخلاق حقيقية هل يعاد انتخاب الأخلاق كما يعاد انتخاب الأشخاص”.