ليبيا الان

دنة: ندعو البعثة الأممية إلى دعم بنود خارطة الطريق كاملة

تم النشر منذُ 13 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

دعا عضو اللجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار السياسي فائق دنة، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى “دعم بنود خارطة الطريق كاملة”.

وخلال جلسة اليوم الثاني من ملتقى الحوار السياسي لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، اليوم الخميس، إن مناقشات اللجنة القانونية للقاعدة الدستورية للانتخابات لم تشهد خلافات جذرية حيث تنازل جميع الأطراف بهدف الوصول إلى توافق.

ولفت إلى أن نقاط الخلاف تمت إحالته إلى ملتقى الحوار السياسي لمناقشتها واستكمال القاعدة الدستورية للانتخابات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك