مازن يبحث ملاحظات الأطباء والعناصر الطبية حول تعرضهم للمضايقات

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بحث وزير الداخلية عميد خالد مازن مع رئيس النقابة العامة لأطباء ليبيا محمد الغوج شكاوى وملاحظات الأطباء وكافة العناصر الطبية من التعرض لمضايقات عديدة.

وناقش مازن خلال الاجتماع أمس الأربعاء العمل على توفير الحماية لهذه الأطقم والعناصر الطبية بما يسهم في ضمان أداء واجبهم الإنساني والطبي بالشكل المطلوب.

وطمأن وزير الداخلية رئيس النقابة بأن وزارة الداخلية ستتابع أية تجاوزات قد ترتكب من قبل عناصرها تجاه أي مرفق طبي أو تشكل خطورة على العاملين من كوادر طبية أو عناصر إدارية.

من جهة أخرى بحث مازن سبل وآليات تعاون وزارة الداخلية مع الأجهزة المختصة التابعة لوزارة الصحة وباقي الأجهزة المختصة الأخرى مثل الحرس البلدي بخصوص العيادات والمصحات الطبية التي افتتحت وأنشئت بطرق غير قانونية والذين يمتهنون الطب بدون إذن مزاولة ومتابعة وضعهم بشكل كامل وفقا للقانون.