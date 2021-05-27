نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال ثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 27 مايو

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 27 مايو 2021.

ووفقا لملخص النشرة فإن الاجواء تبقى مستقرة ومعتدلة نسبيا على شمال ليبيا خاصة المناطق الساحلية ، بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة على أغلب مناطق الوسط والجنوب.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

• الطقس:السماء صافية إلي ظهور بعض السحب العابرة، واحتمال ظهور ضباب خفيف على بعض المناطق أخر هذه الليلة والصباح الباكر.

• الرياح:شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا فى المساء.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27–30) مْ على الساحل، ومابين (33–39) مْ على الدواخل.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية إلي ظهور سحب متفرقة واحتمال ظهور ضباب خفيف على بعض مناطق الخليج أخر هذه الليلة والصباح.

• الرياح:شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة الى خفيفة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (27- 33) مْ،وتسجل مابين (37 – 40) مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية علي اغلب المناطق بينما تظهر بعض السحب العابرة علي غدامس وغات.

• الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (40- 44) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس:مشمس.

• الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 42) مْ.

ووفقاً للنشرة سيكون غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:06)، وسيكون شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:00). والله اعلم.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي