القايد: نريد قاعدة دستورية شاملة ويجب الالتزام بموعد الانتخابات

رفضت عضوة ملتقى الحوار السياسي هاجر القايد، محاولة البعض تفصيل قاعدة دستورية للانتخابات تعمل على إقصاء خصومهم، داعية إلى قاعدة دستورية شاملة.

وخلال جلسة اليوم الثاني من ملتقى الحوار السياسي لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، اليوم الخميس، أكدت القايد ضرورة الالتزام بموعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل بهدف الوصول إلى استقرار يصب في صالح المواطنين.

ورفضت المطالبات بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات مؤكدة أن مصلحة المواطنين أهم وهو ما لا يتحقق إلا بإجراء الانتخابات في موعدها.