وزير الدولة لشؤون المهجرين والسفير الإيطالي يبحثان التعاون المشترك في المجالات الإنسانية

التقى وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بحكومة الوحدة الوطنية أحمد أبو خزام بالسفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي غاريمالدي.

اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة وزراء الحكومة في طرابلس بحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين ليبيا وإيطاليا، فيما استعرض غاريمالدي خلاله جهود حكومة بلاده الداعمة لبرامج الأمم المتحدة الإنسانية في الأراضي الليبية.

وقدّم السفير الإيطالي عرضا لنشاط المؤسسات الإيطالية الإنسانية بما فيها المسائل المتعلقة بعودة النازحين لمناطقهم، فيما تم الاتفاق على التنسيق الكامل لجهود المنظمات الإيطالية الإنسانية مع مكتب وزير الدولة لشؤون المهجّرين وحقوق الإنسان بحكومة الوحدة الوطنية في المستقبل المنظور.