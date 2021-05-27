الدغيلي: من انقلب على نتائج صناديق الإقتراع في 2014 لا يحق له أن يُحاضر علينا في المسار الديمقراطي

رفضت عضوة ملتقى الحوار السياسي سلوى الدغيلي، ما وصفته بـ”محاولة العرقلة” فيما يتعلق بالاستفتاء على مشروع الدستور قبل الانتخابات.

وخلال جلسة اليوم الثاني من ملتقى الحوار السياسي لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، اليوم الخميس، أكدت أن المسار الدستوري ليس من اختصاص اللجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار السياسي، موضحة أن البعض حاول فرضه خلال مناقشات اللجنة.

ورأت أن المخاوف من عودة الديكتاتورية حال إجراء الانتخابات دون الاستفتاء على مشروع الدستوري “حديث حق يراد به باطل”.

وأشارت الدغيلي إلى أن من انقلب على نتائج صناديق الإقتراع في 2014 لا يحق له ان يُحاضر علينا في خوفه على المسار الديمقراطي عن طريق الإنتخاب المباشر من الشعب.