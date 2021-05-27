جالباً معه النمروش وسيالة.. اللافي من أنقرة: سياسات اللاعبين الدوليين تجاه ليبيا مازالت تستعصي على فهم للكثيرين

شارك عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، في فعاليات الندوة التي نظمها مركز الدراسات السياسة والاقتصادية والاجتماعية اليوم بالعاصمة التركية أنقرة، تحت شعار “نحو فهم أعمق لسياسات اللاعبين الخارجيين تجاه ليبيا”.

اللافي، الذي رافقه صلاح الدين النمروش ومحمد سيالة، كلمة خلال الندوة التي شارك فيها عدد من الخبراء والبحاث، أكد فيها حاجة ليبيا اليوم أكثر من أي وقت سابق، إلى إعادة تقييم علاقاتها الدولية، وأن تعيد توجيه بوصلة مصالحها، وفق فهم حقيقي وعلمي لما حصل خلال العقد الماضي.

وأضاف: “أن مخرجات أي عمل علمي أكاديمي، ستكون لها الأثر الإيجابي على بيئة البحث، وهذا ما نتمناه”، على حد قوله.

وحول ما يقوم به مركز “سيتا”، قال: “أن سياسات اللاعبين الدوليين تجاه ليبيا، مازالت تستعصي على فهم للكثيرين، حيث تقلبها دوائر السياسة والإعلام، المتحكمة في الرأي العام العالمي كيفما شاءت، وعلى الجانب الذي يحقق مصالحها، وأن ما حدث في ليبيا، عقب ثورة السابع عشر من فبراير، ما كان ليحصل لولا الأطراف الخارجية، وهنا لا نساوي أبدًا بين من دعم كفاح شعبنا، لأجل أن يتوج نضاله بتأسيس الدولة المدنية التي طالما حلم بها، وبين من أراد له العودة للقيود والقمع، والتهميش والتخلف الاقصادي، والاجتماعي”.

وقد ختم اللافي كلمته “بالحديث عن الحاجة الملحة للبحث العلمي لدراسة الظواهر والتغيرات السياسية، وهو ما سيمكن أصحاب القرار السياسي في رسم السياسات واتخاذ القرارات الصحيحة”.