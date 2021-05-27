نائب يكشف عن تفاصيل جديدة عن ما دار في جلسة مناقشة إقرار مشروع الموازنة العامة

كشف عضو مجلس النواب بوبكر سعيد عن تفاصيل ما دار في اليوم الثاني، لجلسة مجلس النواب بشأن مناقشة إقرار مشروع الموازنة العامة.

سعيد، وفي تدوينة عبر صفحته بفيسبوك، قال: “كان من المفترض افتتاح الجلسة عند الساعة 12:00، لكنّها أجلت للساعة الرابعة مساءاً لإعطاء الفرصة للجنة المكلّفة للتنسيق والتشاور مع وزيري التخطيط والمالية بحكومة الوحدة الوطنية، وفعلاً عُقد اللقاء مع وزيري التخطيط والمالية بحضور حوالي 15 عضوًا، واستمر اللقاء أربع ساعات تقريباً”.

وتابع: “أعطيت في البداية الكلمة للزميل السيد د عبدالسلام نصية لشرح ملاحظات المجلس حول مشروع قانون الموازنة العامة ونقاط الاعتراض، اتفق بعدها على مناقشة أبواب الميزانية باباً باب ، وشُرع في مراجعة الباب الأول ( المرتبات وما في حكمها ) وكانت أهم الملاحظات تتمثل في الآتي: التحقق من تضمين مرتبات جميع العاملين لكافة مؤسسات القطاع العام مدنية وعسكرية وأمنية شرقاً وغرباً وجنوباً ، وتغطية المرتبات المتأخرة، وما إذا كانت القيمة الإجمالية لهذا الباب تُغطي قيّم الزيادة التي صدرت قرارات بشأنها لبعض الفئات ومن بينها قطاع التعليم، وعرض تفاصيل لنفقات الباب الاول من غير المرتبات”.

وأضاف: “أعطيت الفرصة لوزيري المالية التخطيط لشرح تفاصيل الباب الأول، وأكد وزير المالية أن إجمالي هذا الباب الذي يُقدر بقيمة 34,674,716,450 د. ل، يُغطي كافة مرتبات العاملين في الدولة، وايضاً قيمة المرتبات المتأخّرة، والضمان والضرائب واتعاب نهاية خدمة، وعلاوة سكن والإعاشة وقيمة علاوة الحصص المدرسية وغيرها”.

وتابع: ” وأوضح أن ليبيا تعاني من مشكلة توسّع أفقي في إنشاء المؤسسات، حيث تجاوز عدد المؤسسات 670 مؤسسة حكومية وارتفاع أعداد العاملين بالقطاع العام وهذا من شأنه تحميل الدولة نفقات وأعباء كبيرة لتغطية نفقات المرتبات والمصاريف التشغيلية”.

واستكمل: “أما فيما يتعلّق بالزيادات التي أُقرت لبعض الفئات، أكد على أن الحكومة تحتاج لمخصصات إضافية تُقدر بقيمة 16 مليار دينار في حال ما فُتح الباب لتغطية كافة القطاعات التي تُطالب برفع مرتباتها”.

وأضاف: “تمت مناقشة موضوع توحيد مرتبات الدولة واتفق مبدئياً على أن تقوم الحكومة بتقديم مشروع قانون لتوحيد المرتبات في أقرب وقت ، على أن يُراعى فيه العدالة والتساوي بين القطاعات وفقاً للدرجات الوظيفية لكافة مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأحد النقاط الخلافية التي كانت محل نقاش هو إمكانية وضع مخصص للقيادة العامة منفصلة عن وزارة الدفاع ، حيث تم التأكيد على إن الفصل في هذا الأمر تحكمه قوانين ولوائح وما يصدر بشأنه قرارات من قبل رئيس الحكومة باعتباره يشغل وزارة الدفاع والمجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي”.

واستكمل: “وفي النهاية استكمل النقاش في هذا الباب بعد أن اُتفق على الابقاء على مخصصات هذا الباب دون تخفيض، والاتفاق على تحديد موعد أخر لاستكمال مناقشة باقي أبواب الميزانية”.

وتابع: “في المساء عقد جلسة مجلس النواب برئاسة النائب الأول والثاني، وأفتتح النقاش بعرض مشروع معدّل تقدم به عدد كبير من أعضاء المجلس خلاصته كالتالي مخصصات الباب الأول المرتبات وما في حكمها (33,801,483,600 د.ل)، ومخصصات الباب الثاني نفقات التسيير والتجهيز (9,297,607,400 د.ل)، ومخصصات الباب الثالث مشروعات وبرامج التنمية (12,000,000,000 د.ل)، ومخصصات الباب الرابع نفقات الدعم (20,6778,591,000 د.ل)، وإلغاء مخصصات الباب الخامس نفقات الطوارئ، والإجمالي العام للموازنة العامة (75,778,591,000 د. ل)”.

واستكمل: “مما يعني تخفيض ما نسبته حوالي 20 % من مشروع القانون الذي تقدّمت به الحكومة، وأقترح التصويت عليه مراعاة لما تمر به البلاد وتسهيل مهمة الحكومة في تنفيذ الاستحقاقات المنتظرة خاصة اجراء الانتخابات في نهاية هذا العام، إلا أن الاحتجاج والاعتراض من بعض الاعضاء حال دون ذلك ، وبالتالي فُتح النقاش من جديد في جلسة منقولة على الهواء مباشرة”.

وكشف عن أهم النقاط الخلافية، قائلاً: “يمكن تلخيص أهم النقاط الخلافية في الآتي، مطالبة عدد من الاعضاء بضرورة إرجاع مشروع القانون للحكومة وتعديله وفق ملاحظات المجلس وأهمها تفصيل برامج ومشروعات التنمية وتوزيعها مكانيًّا لضمان توزيع عادل بين المناطق، وتضمين مخصص باسم القيادة العامة للجيش أسوة بباقي مؤسسات الدولة، والتأكيد على التنسيق والتشاور مع الحكومة في حال ما تم التخفيض لإجمالي الموازنة العامة، ومطالبة البعض بتطبيق اللائحة ونصوص التعديلات الدستورية التي تُلزم الحصول على أغلبية موصوفة آي 120 عضوًا لتمرير قانون الموازنة العامة وهذا ما لا يُمكن الوصول إليه في ظل هذه الإنقسامات، ومطالبة البعض بتعيين المناصب السيادية لمؤسسات الدولة وتوحيدها وأهمها الرقابة الادارية، ديوان المحاسبة ، مصرف ليبيا المركزي قبل المصادقة على الموازنة”.

واختتم: “علّقت الجلسة دون التوصل لأي قرار بشأن الموازنة العامة، على أن تعود للانعقاد الاسبوع القادم، مع العلم إنه صدرت بعض التصريحات باعتماد مخصصات جزء من الموازنة العامة لسنة 2021 وهذا غير صحيح بالمطلق، ومع ذلك فالحكومة لم تتوقف عن الصرف وفق مبدا الصرف بنسبة 1 / 12 من المخصصات الفعلية للسنة المالية السابقة ويُعطى في العادة بند المرتبات وما في حكمها الاولوية في الصرف”.