بوقعيقيص: المقصد الحقيقي من الذهاب نحو الاستفتاء على الدستور هو تعطيل الانتخابات

أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، أن بعض أعضاء ملتقى اللجنة القانونية في ملتقى الحوار السياسي الليبي طالبوا بالذهاب نحو الاستفتاء على الدستور.

بوقعيقيص، وفي منشور عبر حسابها على فيسبوك، قالت: “كما شاهدتم وسمعتم يطلب اليوم بعض السادة من أعضاء اللجنة القانونية في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذهاب نحو الاستفتاء على الدستور، ولقد سبق أن وجه لنا زينينغا نائب رئيس البعثة الأممية رسالة واضحة تؤكد أن الخوض في الاستفتاء والدستور الدائم هو خارج اختصاص اللجنة القانونية والملتقى وهو ما تؤكده المادة الرابعه من خارطة الطريق”.

وتابعت: “وللعلم تم إجبار اللجنة القانونية في سبيل توافق هؤلاء الأعضاء ومن أجل عدم إفشال عمل اللجنة القانونية على إخفاء هذه الرسالة الصريحة”، مردفة؛ “لذلك وإكراما للحق في النفاذ الى المعلومة أرفق اليكم أدناه صورة هذه الرسالة”.

وعقبت “ولاشك أن المنقلبين عن العمل الذي كتبوه وشاركوا فيه يستحقون اعتبارهم مخربين ومعرقلين باعتبار المقصود الحقيقي من الذهاب نحو الاستفتاء هو تعطيل الأنتخابات”.

واستعرضت، نص رسالة ريزدون زينينغا الأمين العام المساعد والمنسق العام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والتي جاءت كما يلي:

“السيدات والسادة أعضاء اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي إلحاقاً بالمذكرة التوضيحية التي أرسلتها إليكم أول أمس، أرسلت إحدى عضوات اللجنة القانونية السؤال التالي، وطلبت مشاركة ردنا مع جميع أعضاء اللجنة. تجدون أدناه السؤال كما وصلنا وإجابتنا عليه:

– هل ولاية ملتقى الحوار السياسي الليبي – وليس اللجنة القانونية – تسمح له بتقديم طرق بديلة لدستور دائم على النحو المتوخى في الفصل 4 من مسودة الوثيقة الحالية؟

إن القضايا المتعلقة بكيفية استكمال الدستور الدائم والمسائل المتعلقة بحدود ولاية/ اختصاصات ملتقى الحوار السياسي الليبي لا تقع في نطاق اختصاصات اللجنة القانونية.

من وجهة نظرنا، فإن الفصل الذي تشيرين إليه والسؤال الذي طرحته لا ينبغي أن يكونا موضوعاً للنقاش في اللجنة القانونية. وينبغي أن يقتصر عمل اللجنة القانونية على إعداد مقترح يحدد القاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر 2021 وعليها أن تواصل هذا العمل دون الانحراف في النقاش حول تفويض الملتقى.

وتقع مسؤولية تحديد كيفية استكمال الدستور الدائم وموعد ذلك على عاتق البرلمان. إذ تنص المادة 51 من الاتفاق السياسي الليبي على ما يلي:

“تقوم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور باستشارة كل من مجلس النواب ومجلس الدولة حول مسودة مشروع الدستور فور الانتهاء من صياغة المسودة النهائية وقبل إرسالها للاستفتاء عليها، على أن يتم إرسال ملاحظات تلك الجهات مكتوبة للهيئة خلال شهر من تاريخ استلامها لمسودة مشروع الدستور”.

من المتوقع أن يجتمع البرلمان بشكل رسمي قريباً لمناقشة الأولويات الملحة. وفي حالة إخفاق البرلمان في الاضطلاع بمسؤولياته، قد يُطلب من الملتقى النظر في هذه القضايا. لم نصل بعد إلى هذه المرحلة التي يجب أن يتم فيها اتخاذ مثل هذا القرار. واستناداً إلى ذلك، لا ينبغي تناول هذه المسألة لا في اللجنة القانونية ولا في الملتقى في هذه المرحلة”.