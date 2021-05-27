ليبيا الان

«اللافي» من تركيا: لن نساوي بين من دعم كفاحنا من أجل الدولة المدنية ومن أراد عودتنا للقيود

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شارك عبد الله حسين اللافي عضو المجلس الرئاسي، في فعاليات الندوة التي نظمها مركز الدراسات السياسة والاقتصادية والاجتماعية بالعاصمة التركية أنقرة، تحت شعار «نحو فهم أعمق لسياسات اللاعبين الخارجيين تجاه ليبيا».

وأكد اللافي، خلال كلمة له بالندوة التي شارك فيها خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الاستشاري، وصلاح الدين النمروش، وزير الدفاع السابق بحكومة السراج المنتهية ولايتها، أن ليبيا تحتاج اليوم أكثر من أي وقت سابق، إلى إعادة تقييم علاقاتها الدولية، وأن تعيد توجيه بوصلة مصالحها، وفق فهم حقيقي وعلمي لما حصل خلال العقد الماضي.

وقال: “إن سياسات اللاعبين الدوليين تجاه ليبيا، مازالت تستعصي على فهم الكثيرين، حيث تقلبها دوائر السياسة والإعلام، المتحكمة في الرأي العام العالمي كيفما شاءت، وعلى الجانب الذي يحقق مصالحها”.

وأضاف “ما حدث في ليبيا، عقب ثورة السابع عشر من فبراير، ما كان ليحصل لولا الأطراف الخارجية، وهنا لا نساوي أبدًا بين من دعم كفاح شعبنا، لأجل أن يتوج نضاله بتأسيس الدولة المدنية التي طالما حلم بها، وبين من أراد له العودة للقيود والقمع، والتهميش والتخلف الاقتصادي، والاجتماعي”.

وتابع “هناك حاجة ملحة للبحث العلمي لدراسة الظواهر والتغيرات السياسية، وهو ما سيمكن أصحاب القرار السياسي في رسم السياسات واتخاذ القرارات الصحيحة، كما أن مخرجات أي عمل علمي أكاديمي، ستكون لها الأثر الإيجابي على بيئة البحث”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اشم منه رائحة المليشيات . هذا الرجل ازال القناع عن وجهه . انه زعيم مليشيا في الزاوية الغربية . او محسوب عليهم .
    كل من يساهم في تضليل الراي العام بان الهجوم على العاصمة كان لاعادة حكم العسكر فهو مليشياوي او محسوب عليهم .
    الجميع يعلم ان الغرب الليبي محكوم من المليشيات . بمن فيهم البعثة الاممية . بل حتى المسؤولين في الغرب . والدليل على هذا ان وزير الداخلية السابق كان يعمل على ضم بعضها للداخلية وبعضها سيفككها . وينزع سلاحها . ولم يعترض عليه احد .
    لماذا عندما اتت قوة منا من بنغازي وغيرها من مدن الشرق لنزع سلاحها لم تقبلوا بها وقبلتم بما كان سيفعله وزير الداخلية ؟ الجميع ليبيون . وكلهم صرحوا بانهم يريدون نزع سلاح المليشيات . فهل هو حرام علينا اهل الشرق وحلال عليكم يا اهل الغرب ؟
    اليس هذا تطبيق لقرار المجلس الوطني ؟ اليس هذا تطبيق لمقررات مؤتمر الصخيرات ؟
    اليست الحكومة الان تعمل من اجل نزعه ؟ هل ستبقى المليشيات مدى الحياة ؟
    لماذا لم تقيموا الدولة المدنية يا لافي يا مليشياوي قبل عام 2019 من منعكم من اقامة الدولة المدنية طيلة ثلاث سنوات ؟ اليست المليشيات ؟ هل تستطيعون اقامتها مع بقاء المليشيات ؟

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  • هنا منيطح آخر علي بطنه في أنقره لينال فرصته في لعق جذاء اردوغان الفحوص كثيره هناك فحص كورونا وهناك وهناك فحوص شتي ولكن لمعرفة هل الليبي الذي امام مختل عقليا او مشوش فكرا ففحصه شوف موقفه من فرية فبراير وما تبعها من ترهات ومسلقين من نجاح ثورة الناتو التي قامت يوم 19 مارس فاذا وجدت أخوك الليبي ببلاها وغباء يمجد في شئ لم يحصل فلم تحدث في ليبيا إلا ثورة القذافي لاقتلاع الملك ادريس ثم ثورة حلف الناتو في 19مارس لاقتلاع القذافي فلا تزوروا تاريخ ليبيا فلا فبراير لا جرته هذا وهم مرضي قد سكن عقول مخبوله ونفوس مضطربه

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