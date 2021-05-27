بن شريعة: أي قصور في مشروع الميزانية يمكن معالجته من خلال الدور الرقابي لمجلس النواب

ناشد وكيل وزارة التخطيط لشؤون الاستراتيجيات والتطوير محمد بن شريعة، اليوم الخميس، مجلس النواب باعتماد الميزانية العامة للدولة، مشيراً إلى أن التأخير في اعتمادها يسبّب تعطيلا في حلّ المختنقات والمشاريع الهامة التي تقدم الخدمات للمواطنين.

بن شريعة، وفي تصريحات صحفية، أوضح أن أي قصور في مشروع الميزانية، إن وجد بسبب المرحلة الحرجة لتشكيل الحكومة، يمكن معالجته من خلال الدور الرقابي لمجلس النواب واللجان المختصة التي ستكون متابعة وداعمة لعمل الوزارات المختصة