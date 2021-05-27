صنع الله: نتطلع لتطوير التعاون مع الشركات الألمانية العاملة ب مجال الطاقة

استقبل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفي صنع الله، صباح يوم الخميس، السفير الالماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته الختامية بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لدى ليبيا.

وفي بداية اللقاء أثنى صنع الله على الدور البارز الذي قام بها سعادة السفير أوليفر أوفتشا لتعزيز التعاون بين المؤسسة وشركاتها، والشركات الألمانية المتخصصة في مجالات النفط والطاقة.

ومن جانبه أشاد السفير الألماني بالدور الحيوي للمؤسسة الوطنية في المحافظة على وحدة قطاع النفط مما انعكس ايجاباً على وحدة ليبيا، لما يمثله هذا القطاع الحيوي من أهمية بالغة، في تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية في الدولة الليبية.

وفي ختام اللقاء تقدم صنع الله بالشكر الجزيل للسفير على تعاونه المثمر طيلة الأعوام السابقة، متمنياً له كل في مهمته الجديدة خارج ليبيا، كما أكد بأن المؤسسة تتطلع إلى تطوير سبل التعاون المشترك مع الشركات الألمانية العاملة في مجال الطاقة، للمساهمة في تطوير قطاع النفط والغاز.