نشاط تجاري ملحوظ يشهده ميناء طرابلس هذا الأسبوع

من المنتظر أن يستقبل ميناء طرابلس، خلال هذا الأسبوع، عددًا من السفن التجارية المُحمّلة بسلعٍ متنوعةٍ.

وبحسب منشور لإدارة مرفأ طرابلس؛ ستصل الباخرة “سي مياري” التابعة للوكيل الملاحي شركة “الربان العالمية”، وعلى متنها 30 ألف طنٍّ من الذرة.

وتستقبل منطقة الرسو، السبت، الباخرة “شودزت” التابعة للوكيل الملاحي شركة “طرابلس”، وعلى متنها 160حاويةً بها سلعٌ مختلفةٌ.

وأشارت البيانات الصادرة إلى تواجد الباخرة “يو بي سي” التابعة للوكيل الملاحي شركة “الربان العالمية”، في منطقة المخطاف، وعلى متنها أكثر من 30 ألف طنٍّ من السكر المُكيّس.

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