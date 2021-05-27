اللافي من أنقرة: ليبيا تحتاج اليوم إلى إعادة تقييم علاقاتها الدولية وأن تعيد توجيه بوصلة مصالحها

ليبيا – شارك قيادات من مدينة الزاوية وعلى رأسهم عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي ورئيس المجلس الاستشاري خالد المشري عضو جماعة الاخوان المسلمين ووزير دفاع الوفاق السابق خالد النمروش في فعاليات الندوة التي نظمها مركز الدراسات السياسة والاقتصادية والاجتماعية اليوم الخميس بالعاصمة التركية أنقرة تحت شعار “نحو فهم أعمق لسياسات اللاعبين الخارجيين تجاه ليبيا”.

اللافي وفي كلمة له خلال الندوة التي شارك فيها عدد من الخبراء والبحاث بحسب المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا أكد حاجة ليبيا اليوم أكثر من أي وقت سابق، إلى إعادة تقييم علاقاتها الدولية، وأن تعيد توجيه بوصلة مصالحها، وفق فهم حقيقي وعلمي لما حصل خلال العقد الماضي.

وأضاف اللافي أن مخرجات أي عمل علمي أكاديمي، ستكون لها الأثر الإيجابي على بيئة البحث.

وحول ما يقوم به مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية “سيتا” التركي ،قال عضو المجلس الرئاسي:” إن سياسات اللاعبين الدوليين تجاه ليبيا، مازالت تستعصي على فهم للكثيرين، حيث تقلبها دوائر السياسة والإعلام، المتحكمة في الرأي العام العالمي كيفما شاءت، وعلى الجانب الذي يحقق مصالحها، وأن ما حدث في ليبيا، عقب ثورة السابع عشر من فبراير، ما كان ليحصل لولا الأطراف الخارجية، وهنا لا نساوي أبدًا بين من دعم كفاح شعبنا، لأجل أن يتوج نضاله بتأسيس الدولة المدنية التي طالما حلم بها، وبين من أراد له العودة للقيود والقمع، والتهميش والتخلف الاقتصادي، والاجتماعي”.

اللافي اختتم كلمته بالحديث عن الحاجة الملحة للبحث العلمي لدراسة الظواهر والتغيرات السياسية، وهو ما سيمكن أصحاب القرار السياسي في رسم السياسات واتخاذ القرارات الصحيحة.

وحضر الاجتماع بجانب قيادات مدينة الزاوية كل من وزير خارجية الوفاق السابق محمد سيالة وعدد من أعضاء مجلس الدولة الاستشاري.