“السايح” يبحث مع “شيوخ ليبيا” دعمهم للانتخابات

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، الأربعاء، مع ممثلين عن مؤسسة “مجلس شيوخ ليبيا”؛ أوجه الدعم الذي يمكن أن تُقدّمه المؤسسة؛ من أجل إنجاح الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

وعُقدت مباحثات “السايح” مع ممثلي المؤسسة، داخل ديوان مجلس المفوضية، في طرابلس، وناقش معهم أهمية مشاركة جميع الأطياف الاجتماعية بالمجتمع، وسبل دعم انتخابات سلمية تحظى بالقبول والمصداقية.

وأعرب شيوخ المجلس عن تقديرهم للجهود التي تبذلها المفوضية؛ في سبيل نجاح هذا الاستحقاق الوطني، مُثمّنين الدور الحيادي الذي حافظت عليه المفوضية، الأمر الذي يُعزّز مستويات الثقة والاحتكام إلى صندوق الاقتراع، كخطوةٍ مفصليةٍ نحو التحوّل الديمقراطي.

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